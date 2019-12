Black Friday 2019 bij de Mediamarkt; dit moet je weten

Het is weer bijna tijd voor Black Friday. Ook in Nederland doen steeds meer webwinkels mee met Black Friday. Of het nu een koelkast, tv, wasmachine of smartphone is, veel producten zullen in de aanbieding gaan. Ook de Mediamarkt stapt weer volop in Black Friday.

Mediamarkt Black Friday 2019

Vanaf 29 november is de actieperiode welke doorloopt tot 00:00 uur op 2 december.

MediaMarkt was een van de eerste bedrijven welke de Amerikaanse traditie heeft overgenomen en ook toegepast heeft in Nederland. Tijdens de 2019 editie van Black Friday zullen er weer volop aanbiedingen beschikbaar zijn.

In de vorige edities waren er flinke aanbiedingen op een aantal producten. Het is nu vooral even afwachten. In de loop van 29 november zal er steeds meer informatie beschikbaar komen over Black Friday 2019.

Bekijk de dagdeals bij de Mediamarkt op de speciale actiepagina.

Webwinkels starten eerder

Veel webwinkels starten eerder al met dagdeals. Bol.com gaat bijvoorbeeld al op 22 november beginnen met de eerste dagdeals. Wij verwachten in de loop van volgende week de eerste informatie van Mediamarkt over de actie.