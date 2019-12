Wikipedia-oprichter lanceert nieuw sociaal netwerk zonder advertenties

De oprichter van Wikipedia, Jimmy Wales, heeft een eigen sociaal netwerk gelanceerd. De website heeft geen advertenties en moet volledig leunen op advertenties.

WT:Social

De website is voor iedereen gratis beschikbaar. Het is een uniek sociaal medium, aangezien gebruikers alles zelf kunnen veranderen en bijhouden. De moderatie gebeurt hierdoor door de mensen die actief zijn op het platform. Bijna elk bericht kan worden aangepast.

Voor de website is er geen advertentiebeleid, maar gaan de inkomsten via een donatiemodel. Zo kunnen mensen zelf de waarde betalen voor de site.

Hoewel de site voor iedereen beschikbaar is, is er nog wel een wachtlijst. Met een donatie kan je alvast toegang krijgen tot het netwerk. Een abonnement kost je 12 euro per maand of 90 euro per jaar. Omgerekend is dat 7,50 euro per maand.