Minecraft Earth nu in Nederland te verkrijgen voor iOS en Android

Microsoft heeft vandaag via een persbericht laten weten dat Minecraft Earth nu in zijn early-access fase beschikbaar is in Nederland. Hiermee is het nu mogelijk om de game te ontdekken op de iPhone en Android-apparaten.

Minecraft Earth nu in Nederland

Het gaat vooralsnog om een vroege versie van Minecraft Earth. Het is de bedoeling dat Microsoft Earth steeds verder ontwikkeld zal gaan worden.

De nieuwe mobiele smartphonegame van Minecraft maakt gebruik van augmented reality is vanaf dinsdag in beperkte mate te verkrijgen.

Minecraft Earth is het nieuwste spel in Microsofts Minecraft-serie. Het is voor het eerst dat de franchise gebruikt maakt van AR, hierbij zijn virtuele objecten in de echte wereld te vinden.

De game heeft nog niet alle componenten welke uiteindelijk ook in de game zullen verkrijgen. Voor nu is de game beschikbaar als ‘early access’ wat betekent dat het aantal avonturen nog beperkt is.

Gebruikers kunnen het spel downloaden in de App Store voor iOS en de Play Store voor Android