Inloggen op Gmail binnenkort ook mogelijk vanuit Outlook.com

Vanaf heden is het op de website van Outlook ook mogelijk om in te loggen bij Gmail, zodat je beide inboxen op één pagina kan beheren.

De functie wordt op het moment door Microsoft uitgerold, zo ontdekte Windows-gebruiker Florian B op Twitter. Bezoekers krijgen linksboven een melding te zien als ze Gmail kunnen toevoegen aan Outlook.com. Hiermee is het de bedoeling dat de gebruikers vanuit één omgeving beide mailboxen kunnen beheren.

De Google-integratie is niet alleen gericht op de mails, maar geeft ook toegang tot Drive en je Google-agenda.

Niet officieel

Microsoft heeft officieel nog niks vrijgegeven over de nieuwe functie, hierdoor is er nog veel onduidelijkheid over de integratie. Of en wanneer de functie publiek vrijgegeven zal worden is vooralsnog onduidelijk.