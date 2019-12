Tesla presenteert elektrische Cybertruck

Tesla heeft vandaag de pikc-uptruck Cybertruck gepresenteerd. Het opvallende voertuig heet Cybertruck en krijgt een variant met een bereik van 800 kilometer.

Tesla Cybertruck

Tesla heeft de futuristische truck tijdens een event in Los Angeles op de markt gebracht. De Cybertruck ziet eruit als een futuristisch gepantserd voertuig. Volgens Musk is het ontwerp geïnspireerd op de James Bond-film The Spy Who Loved Me.

Elon Musk heeft laten weten dat de wagen een adviesprijs zal krijgen van een kleine 40.000 dollar. De eerste cybertrucks moeten eind 2021 van de band rollen.

De Cybertruck gaat van 0 naar 100 km/u in 2,9 seconden en heeft een trekkracht van in totaal 6350 kg. Er komen een drietal versies, waarvan een met 400,500 en 800 kilometer actieradius. De prijzen beginnen bij ongeveer 40.000 dollar.