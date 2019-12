Google stopt na 10 jaar met Cloud Print

Google is ongeveer 10 jaar lang bezig geweest in een bèta-status met Google Cloud Print. Het bedrijf heeft nu laten weten dat de dienst er nooit zou komen en stopt vanaf 1 januari 2021 volledig met de dienst.

Google heeft laten weten dat ze stoppen met de Cloud Print Dienst. Deze dienst geeft gebruikers de mogelijkheid te printen vanaf elk apparaat welke is verbonden met internet. Cloud Print is een cloud gebaseerd oplossing welke sinds 2010 al in de bèta is te vinden. Per 31 december 2020 zal de dienst niet meer ondersteund worden. Vanaf 1 januari 2021 zullen apparaten in alle besturingssystemen niet langer in staat zijn om te printen via de cloud dienst.

Veel fabrikanten van printers bieden tegenwoordig een eigen app aan om via de cloud te printen. Google geeft het advies om een alternatieve oplossing te vinden en een migratiestrategie uit te voeren, zo schrijft Google in een blogpost.