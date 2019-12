Nokia komt op 5 december met nieuwe smartphone

HMD Global komt op 5 december weer met een nieuwe Nokia smartphone welke zal draaien op Android One.

Nokia aankondiging op 5 december

HMD Global is sinds 2017 al aan het richten op de goedkopere smartphones. Het grootste deel van de smartphones bevinden zich in het mid-range segment.

In december voegt Nokia een nieuwe telefoon aan zijn assortiment. In het tweet geeft het Finse bedrijf weinig informatie. Het is wel duidelijk dat HMD Blobal op 5 december een nieuwe smartphone zal lanceren welke beschikt over Android One.

Al enkele maanden gaan er wel geruchten rond over de nieuwe Nokia 8.1. Ook is het al een tijd duidelijk dat de fabrikant zou werken aan een opvolger voor de Nokia 9 PureView.

Voor meer informatie moeten we nog even geduld hebben tot 5 december.