Apple Watch Series 4 in de aanbieding tijdens Black Friday bij Amazon

Vanaf vrijdag is er Black Friday in Nederland. We kunnen nu al mooi profiteren van een aantal deals. Zo is de Apple Watch Series 4 te verkrijgen bij Amazon met korting.

Apple Watch Series 4 met korting

Momenteel kun je bij Apple eigenlijk alleen maar de Series 3 of de Series 4 bestellen. Bij Amazon is het nu mogelijk om voor 329 euro de Series 4 te bestellen.

Normaal gesproken is de Apple Watch Series 4 te verkrijgen voor 429 euro. Maar bij Amazon is de Apple Watch Series 4 voor 329 euro te bestellen. De Apple Watch Series 3 is voor 229 euro verkrijgbaar bij de Apple Store. De Series 5 is met 449 een stuk duurder.

De Apple Watch Series 4 verscheen vorige week en is niet erg verouderd, in vergelijking met het huidige model. Via de website van Amazon is de Apple Watch Series 4 bestellen.