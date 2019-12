Intertoys verkoopt PS4 tijdens Black Friday voor 129 euro, maar klopt het wel?

Met Black Friday is het voor de consumenten mogelijk om deals te scoren. Wanneer de gewone PlayStation 4 Slim voldoende is, kun je wellicht even bij de Intertoys gaan kijken. Tijdens de Black Friday is de PlayStation 4 Slim met Call of Duty: Modern Warface te verkrijgen voor 129 euro. Maar is het wel een aanbieding?

Is het wel een aanbieding?

Wel is er een kleine maar, Intertoys heeft laten weten dat de PlayStation 4 alleen in de fysieke winkels verkocht zal worden. Maar er zijn er namelijk een paar per winkel. In dit geval zijn er slechts twee exemplaren beschikbaar. Maar dit is niet alles.

In plaats daarvan wil Intertoys dat je op Black Friday de winkel in komt lopen daar je gegevens zal achterlaten. Aan het einde van de dag is er een loting, waar twee winnaars per vestiging uitkomen.

Hiermee is de deal niet al te interessant, en kan je beter de focus richten op andere aanbieding rondom de PlayStation 4.

Bij Bol.com is de PlayStation 4 te verkrijgen voor 199 euro en is daarmee een van de goedkopere aanbieding.