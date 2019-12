Black Friday bij Bol.com; Deze deals zijn er vanaf 25 november

Black Friday is dit jaar op 29 november, maar verschillende bedrijven zijn inmiddels al begonnen met de dagdeals. Bol.com heeft een een periode van 22 november tot 29 november en heeft per dag verschillende categorieën. Op 25 november is het tijd voor spellen & Entertainment. Op 29 november krijgen we elektronica.

Bol.com Black Friday 2019

Hoewel Black Friday officieel pas over een week is, zijn er genoeg winkels die vanaf vandaag al enorme kortingen geven op producten. Een goed voorbeeld is Bol.com en de Mediamarkt.

Bol.com start met de Black Friday deals

De volgende producten kunnen we nog verwachten. Vanaf 25 november is de categorie Spellen & Entertainment. Daarna krijgen we de volgende categorieën;

Dag 5: Huis & Klussen (26 november)

Dag 6: Speelgoed (27 november)

Dag 7: Keuken & Wonen (28 november)

Dag 8: Elektronica (29 november)

Op 29 november zullen we verschillende producten gaan uitlichten op de website welke zijn gericht op elektronica. Net zoals de voorgaande editie zullen er verschillende producten behoorlijk interessant zijn.

Bekijk de dagdeals bij Bol.com op de speciale actiepagina.