De allernieuwste Apple iPhone is verschenen!

De echte iPhone fanaten waren natuurlijk al lang op de hoogte: ook dit jaar komt Apple weer met een nieuwe iPhone. Dit was wel te verwachten, want jaarlijks wordt er een nieuwe iPhone uitgegeven. De laatste iPhone, de iPhone XR wordt dit jaar opgevolgd door de iPhone 11. En ook net als vorig jaar worden er weer drie modellen uitgebracht: de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Vanaf 20 september is de nieuwe iPhone officieel in Nederland verkrijgbaar. Via tv en internet zijn inmiddels de specificaties van de drie modellen bekendgemaakt en wordt er ook via tv en internet de nodige reclame voor de iPhone 11 gemaakt. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen? En wat zijn de verschillen tussen de drie modellen?

Alle pijlen op de camera gericht

Het gehele jaar doemen er altijd geruchten op over wat de eventuele nieuwste innovaties en bijzonderheden van de nieuwste iPhone zouden zijn. Maar tegen de verwachting in lijkt er maar weinig veranderd te zijn aan de iPhone 11, ten opzichte van de iPhone XR. Het grootste verschil in vergelijking met de vorige iPhone is dat Apple vol voor de vernieuwing van de camera gegaan is. Vooral de camera aan de achterzijde. De iPhone 11 krijgt een dubbele lens aan de achterzijde en de iPhone 11 Pro en Pro Max zelfs een driedubbele cameralens. De driedubbele lens bestaat uit een normale groothoeklens, een ultra groothoeklens en een telelens. De telelens ontbreekt op de standaard iPhone 11 met dubbele lens. Ook de selfiecamera aan de voorzijde heeft betere specificaties. Deze camera gaat van 7 megapixels naar 12 megapixels.

Verschillende tussen de drie iPhone 11 modellen

Betreffende het uiterlijk lijken de iPhone 11, de Pro en de Pro Max op elkaar, maar er zijn wel enkele verschillen. De iPhone heeft een hoogte van 6.1 inch, de iPhone 11 Pro 5.8 inch en de iPhone 11 Pro Max 6.5 inch. Ook de resoluties verschillen, waarbij de Pro Max de beste resolutie heeft. Verder is de batterijduur verschillend. Bij de iPhone is dit maximaal 17 uur bij intensief gebruik, bij de Pro 18 uur en bij de Pro Max 20 uur. Het belangrijkste verschil zit hem dus vooral in de afmetingen van de iPhone.

Zijn er nog meer vernieuwingen bij de iPhone 11?

Er zijn nog enkele kleine vernieuwingen ten opzichte van de iPhone XR. Alle iPhone 11 modellen zijn voorzien van nieuwe kleuren, zoals rood, geel, wit, zwart, paars en groen voor de iPhone 11. De iPhone 11 Pro en Pro Max zijn verkrijgbaar in zilver, spacegrijs en middernachtgroen. De chip in de iPhone is ook nieuwer. Van A12-chip in de iPhone XR naar de A13-chip in de iPhone 11. Verder is er een nieuwe snellader meegeleverd, zonder dat hier geen aparte adapter voor aangeschaft hoeft te worden. Vanwege de minimale verschillen zal het niet voor iedereen de moeite waard zijn om over te stappen op de iPhone 11. Op belangrijke punten presteert de iPhone 11 niet beter dan de iPhone XR. Voor diegene die veel waarde aan de camera hecht zal een overstap naar de iPhone 11 echter een grote verbetering zijn.