Black Friday bij Coolblue: Tot 80 euro korting op Sonos speakers

Aankomende vrijdag is het Black Friday in Nederland. Tegenwoordig hebben de meeste winkels een meerdaagse actieperiode. Zo ook Bol.com en Coolblue. Bij Coolblue zijn er een aantal producten in de aanbieding en daaronder vallen ook de speakers van Sonos.

Sonos staat bekend om zijn slimme wifi speakers welke gebruiksvriendelijk zijn en beschikken over een prima kwaliteit. Sonos heeft eenvoudige speakers tot soundbars en complete sets.

Sonos One

Coolblue heeft de Sonos One een korting gegeven van 50 euro. Normaal gesproken is de speaker 229 euro, maar tijdens Black Friday is de speaker te verkrijgen voor 179 euro.

Sonos One SL

Ook de nieuwe Sonos One SL is in de aanbieding. Deze speaker vervang de eerdere Play:1. De SL heeft niet de beschikking over een microfoon. De Sonos One SL is te bestellen voor 169 euro. De aanbieding is vooral interessant als je echt geen microfoon wil in de speaker.

Sonos Beam

De Sonos Beam soundbar is te verkrijgen voor een bedrag van 369 euro. In vergelijking met de normale adviesprijs van 449 euro is dit een prima aanbieding.

De deals van Coolblue lopen van 25 november tot en met 2 december. Wacht daarom niet al te lang met bestellen.