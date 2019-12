Microsoft’s Surface Earbuds zijn vertraagd, komen later in 2020

Tijdens de introductie van de laatste Surfaces, heeft Microsoft ook meer informatie vrijgegeven over de Surface Earbuds. Het bedrijf communiceerde destijds dat het de oordopjes nog dit jaar op de markt te brengen, echter heeft Microsoft nu laten weten dat de release is uitgesteld tot de lente van 2020.

Product-making is about the relentless pursuit to get all the details right, which takes time…sometimes more than we planned on. To ensure we deliver the best possible experience for you, our fans & customers, Surface Earbuds will now launch worldwide in Spring 2020 #Surface

— Panos Panay (@panos_panay) 21 november 2019