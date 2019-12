Google Stadia geeft gebruikers opnieuw twee gratis games

Google Stadia is al een tijd je op de markt. De eerste reviews zijn wisselvallig. Opnieuw geeft Google twee gratis games op een Stadia Pro-account.

Google Stadia

Bij de aankoop van Google Stadia ben je voor drie maanden Stadia Po-gebruiker. In december zijn de games Tomb Raider: Definitive Edition en Farming Simulator 19 volledig gratis in huis te halen.

Tomb Raider is al eerder in de aanbieding geweest op andere platformen. Farming Simulator is vrij recent, maar is wel heel erg beperkt aan een specifieke doelgroep. Met deze games en de voorgaande games heb je in totaal vier games gratis kunnen ontvangen. Eerder werden de games Destiny 2: The Collection en Samurai Shodown vergeven voor Stadia Pro-gebruikers.

Of Google vaker games gratis gaat weggeven is vooralsnog onduidelijk.