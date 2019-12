3 blijvende projectieschermen

Dat een projectiescherm niet altijd super duur hoeft te zijn, laten de laatste ontwikkelingen in projectieschermen zien. Zo koop je vaak al een projectiescherm onder de 200 euro. En dan zul je jezelf misschien afvragen of de kwaliteit van een projectiescherm dan niet achterwege blijft. Maar niets is minder waard en dat laten de volgende drie projectieschermen zien.

Tripod Series projectiescherm

We beginnen meteen met een projectiescherm van een hele fijne kwaliteit. Dit projectiescherm komt met een statief, waardoor hij ideaal is voor presentaties op locatie of als alternatief voor een vast gemonteerd projectiescherm. Doordat je hem makkelijk en snel kunt opbergen en eenvoudig meeneemt, is hij ideaal voor zakelijk gebruik.

Deze Tripod Series zijn verkrijgbaar in de presentatie afmeting (4:3) en als Home-Cinema projectiescherm (16:10). Dit projectiescherm is uitgerust met iVisions ProView S2200 MattWhite projectiedoek. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in verschillende omstandigheden. Zo kun je dit projectiescherm inzetten in donkere ruimtes, maar zorgen ze ook voor mooi beeld in een omgeving met omgevingslicht.

Electro M-Series projectiescherm

Nog een topper onder de projectieschermen is het Electro M-Serie projectiescherm. Dit elektrische projectiescherm zorgt voor ultiem gemak! Met een druk op de knop van de afstandsbediening rolt het projectiedoek rustig uit tot precies de goede hoogte. Dit projectiescherm wordt aan de muur bevestigd. Dit projectiescherm is voor consumenten makkelijk in gebruik en tegelijkertijd geavanceerd genoeg voor AV professionals.

Een Electro M-Series projectiescherm is ontwikkeld voor kleine tot middelgrote vergaderruimtes. Maar is ook in andere afmetingen verkrijgbaar. Zo kun je kiezen voor (3D) Home-Cinema projectieschermen. Zo zijn ze verkrijgbaar in 4:3 (presentatie), 16:10 (presentatie) en 16:9 (Home-Cinema en video-presentatie) beeldverhouding met projectiematen van 1,5m tot 3,0m breed.

BusinessLite Series projectiescherm

We sluiten deze lijst af met een heel fijn,mobiel projectiescherm. Dit representatieve projectiescherm is ontwikkeld voor een zakelijke presentatie. Zo kun je het scherm gemakkelijk zelf omhoog trekken en kun je hem neerzetten door de behuizing naar buiten te klappen. Het ontwerp van dit projectiescherm is gefocust op intensief gebruik.

Dit projectiescherm is binnen 5 seconden op te bouwen en neer te strijken. Daarnaast is er geen enkele kracht voor nodig. De robuuste zwarte behuizing is volledig gemaakt uit aluminium en is voorzien van een handvat en uitklapbare poten. Het is mogelijk om dit scherm op maat te laten maken. Een BusinessLite Series projectiescherm is verkrijgbaar in 4:3 (presentatie) en 16:10 (Home-Cinema en video-presentatie) beeldverhouding t/m een projectie breedte van 2,0m.