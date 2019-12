‘Apple verdubbelt productie AirPods Pro naar 2 miljoen per maand’

De nieuwe Apple Airpods doen het behoorlijk goed. Als we de laatste geruchten mogen geloven heeft Apple besloten om de productie van de AirPods Pro te verdubbelen van één naar twee miljoen exemplaren per maand. Er is enorm veel vraag naar de AirPods Pro met ruisonderdrukking.

De Apple AirPods Pro presteren boven verwachting. De Japanse krant Nikkei laat weten dat Apple de productie van de draadloze oordoppen flink heeft aangepast van één naar twee miljoen stuks per maand.

Levertijd

Voor de AirPods Pro is er momenteel een flinke wachtrij. De wachttijd is al snel vier weken of langer op de nieuwe AirPods Pro.