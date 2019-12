Plex lanceert gratis Netflix-alternatief voor series en films

Plex heeft vandaag officieel een eigen streamingdienst gelanceerd, hierop zijn films en series volledig gratis te kijken. Volgens het bedrijf is er per direct een groot aanbod aan films en series beschikbaar.

De nieuwe streamingdienst van Plex

De films en series van Plex zijn volledig gratis te kijken op de nieuwe streamingdienst, het enige nadeel is wel de reclame. Maar voor een gratis streamingdienst is dit meer dan prima.

Plex is van orgine een media platform om alle media op een plek te zien en te orderen. De nieuwe streamingdienst is op alle apparaten te bereiken waarop Plex ondersteund wordt. De nieuwe dienst is te openen via de button ‘free to watch’.

Plex heeft als doel om een zo breed mogelijk aanbod te kunnen aanbieden.