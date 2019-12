Nieuwe Apple Mac Pro vanaf 10 december te bestellen

Apple heeft klanten met interesse in de Mac Pro laten weten dat de nieuwe Mac Pro vanaf 10 december is te bestellen. Ook de Pro Display XDR is te bestellen vanaf 10 december.

Apple heeft nog altijd niet veel informatie bekend gemaakt. Zo is er nog veel onduidelijkheid over de mogelijke configuraties en hun respectieve prijzen. De prijzen in Nederland blijven ook nog onduidelijk. Ook is de uiteindelijke levertijd nog niet bekend.

Als we de eerdere berichten mogen geloven is de vanaf-prijs voor het basissysteem 5.999 dollar. Voor die prijs krijg je een acht-core Xeon processor, 32GB aan RAM en 256 GB aan SSD-opslag. Met een aantal opties zullen de prijzen f link omhoog gaan.

De prijs van de Pro Display XDR start bij 4.999 dollar voor een standaardmodel en 5.999 dollar voor de versie met nano-textuurglas. De monitor-stand heeft een prijs van 999 dollar. Hiermee zijn de nieuwe producten alles behalve betaalbaar.