4 tips bij het kiezen van het juiste online marketingbureau

Naast de traditionele marketing is natuurlijk ook de online marketing de laatste jaren ontzettend belangrijk geworden. En gezien niet iedere ondernemer overal verstand van kan hebben, zijn er maar genoeg online marketingbureaus met eigen expertises die hier graag bij ondersteunen. Maar het vinden van een geschikt online marketing bureau is niet altijd even eenvoudig. Dus waar let je nu eigenlijk op? We geven je een aantal praktische tips.

1. Kijk naar het portfolio

Net als ieder marketingbureau of iedere freelancer hebben ook online marketing specialisten een portfolio waar ze hun afgeronde werk in bijhouden. Dit portfolio geeft duidelijk een track record weer: de hoeveelheid ervaring die zij opgedaan hebben en de projecten die zij succesvol hebben afgerond. Kijk altijd even goed naar dit portfolio om te kijken of dit je aanspreekt. Hebben ze bijvoorbeeld al eerder aan soortgelijke projecten gewerkt? Zijn ze ervaren in jouw branche? Beschikken ze over de specifieke kennis die nodig is om jouw klus af te ronden?

Tip: niet ieder bureau zet het volledige portfolio online. Het kan je dus altijd goed doen om even te vragen naar overig werk.

2. Zoek lokaal

Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat jouw online marketingbureau niet alleen goed bereikbaar is, maar ook makkelijk te bezoeken is mocht dit nodig zijn. Gelukkig specialiseren veel online marketing bureaus zich voor klanten in hun omgeving, zoals Online Marketing Groningen bijvoorbeeld. Niet alleen weet je zo zeker dat je ze makkelijk en snel kunt bezoeken, maar ook dat ze weten wat er in de regio speelt: want ook dat kan belangrijk zijn!

3. Diverse dienstverlening

De diversiteit aan dienstverlening die jouw toekomstige marketing bureau aan moet kunnen bieden hangt af van datgene waar jij naar op zoek bent. Veel online marketing bureaus beschikken over meerdere specialisten die zich ieder in hun eigen vakgebied specialiseren. Mocht je deze diversiteit nodig hebben voor een volledige campagne, dan is dit natuurlijk erg belangrijk. Ben je daarentegen op zoek naar een meer specifiek antwoord op een specifieke vraag (meer klanten naar je website bijvoorbeeld)? Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je ook bij een minder divers bureau of zelfs een freelancer aan het juiste adres bent.

4. Prijzen vergelijken

Heb je een aantal online marketing bureaus gevonden? Vraag dan verschillende offertes aan zodat je de prijzen, diensten en mogelijkheden kunt vergelijken. Let wel op: kwaliteit kost vaak geld. Een bureau dat de diensten voor een prikkie aanbiedt lijkt misschien erg aantrekkelijk, maar zou wel eens in je nadeel kunnen werken. Net als bij zoveel zaken geldt namelijk ook hier: goedkoop is vaak duurkoop.