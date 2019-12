Wat is een custom ROM van Android?

De meeste smartphonegebruikers hebben het besturingssysteem Android op hun smartphone geïnstalleerd. Android is een stabiel besturingssysteem dat net zoals Windows een hoge gebruiksvriendelijkheid heeft. Wat niet iedereen weet, is dat iedereen die een beetje handig is zelf een eigen besturingssysteem kan creëren op basis van Android.

Custom ROM, de alternatieve Android

Een custom ROM is een alternatieve versie van Android die niet door de fabrikant Google is gebouwd maar door iemand anders. Maar kan dit zomaar? Ja in principe wel, mits de maker enige technische kennis heeft hoe dit te doen. Android is namelijk een open source product. Dit houdt in dat de zogenaamde broncode openbaar is. Wanneer de broncode bekend is, is ook te zien hoe Android opgebouwd is en zijn er allerlei aanpassingen aan te doen. Op deze wijze is er een volledig nieuw besturingssysteem te bouwen, op basis van Android. Dit kan bijvoorbeeld niet in Microsoft Windows, want daarvan is de broncode niet openbaar. Niemand kan dus zomaar een andere Windowsversie bouwen.

Redenen om custom ROM te bouwen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand besluit om een custom ROM te bouwen. Er is een groep Android gebruikers die niet tevreden zijn met de functies in Android. Zij willen met het bouwen van een custom ROM de mogelijkheden uitbreiden of verbeteren. Dan zijn er nog programmeurs die een custom ROM bouwen, omdat zij ontevreden zijn dat hun versie van Android geen ondersteuning meer krijgt. Zo updaten zij in feite hun eigen Android, met soms een geheel nieuwe versie als uitkomst. Tenslotte zijn er nog de hobbyisten. Zij vinden het gewoon leuk en uitdagend om van Android een nieuw besturingssysteem te bouwen. Veel is er ook niet voor nodig, namelijk kennis van zaken, een smartphone of pc en een alles in 1-internetpakket. Met een snel alles in 1-pakket kunnen onderdelen gedownload worden en kan uiteindelijk ook de nieuwe custom ROM online gezet worden.

Wat is het open source project?

Android bestaat grofweg uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is het open source gedeelte. Dit is eigenlijk alle programmatuur onder de motorkap, dat

zorgt dat de gebruiker kan bellen en verbinding met internet kan maken. Eigenlijk vallen hier alle functies onder om de smartphone aan te sturen. Het tweede gedeelte bestaat uit een stukje software van de fabrikant, in dit geval Google. Dit is de schil rondom de motorkap en het zichtbare gedeelte van Android. Dit gedeelte mag niet zomaar gebruikt worden, enkel de open source code. Iemand die de broncode van het open source project gebruikt, heeft dus standaard al alle functies voor een smartphone in handen. Het is dan de uitdaging om een spectaculaire, mooi uitziende of gebruiksvriendelijke schil te maken om de custom ROM te gebruiken.

Installeren custom ROM

Veel custom ROM’s worden online gezet, zodat iedereen de mogelijkheid heeft tot downloaden. Er zijn echter maar weinig custom ROM’s die daadwerkelijk populair worden. LineageOS is een custom ROM dat het meest populair is en ook commercieel is gegaan. Vaak is voor installatie van een custom ROM enige kennis nodig. Het is ook raadzaam een custom ROM niet op een smartphone te installeren waar nog garantie op zit. De garantie zal namelijk vervallen wanneer de originele Android versie is overschreven door een custom ROM.