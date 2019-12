Microsoft stopt in 2020 met Wunderlist

Microsoft stopt vanaf 6 mei 2020 met de app Wunderlist, zo maakt het bedrijf bekend in een blog post. Het bedrijf gaat de eigen To Do app aanbieden als alternatief van Wunderlist.

Vier jaar geleden heeft Microsoft de populaire app overgenomen. Vervolgens heeft Microsoft een eigen todo-app ontwikkeld. Op 6 mei 2020 stopt Microsoft met Wunderlist en wordt To Do de alternatieve app.

Microsoft zal vol in gaan zetten op de To Do app. Volgens Microsoft is de app nodig, omdat Wunderlist inmiddels behoorlijk verouderd is. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om de content te verplaatsen naar de To Do app.

Meer informatie is beschikbaar in een uitgebreid blog bericht vanuit het team.