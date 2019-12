Vodafone stopt in februari 2020 met oudere 3G-netwerk

Klanten van Vodafone kunnen vanaf 4 februari 2020 niet meer gebruik maken van het 3G-netwerk. Het volledige 3G-netwerk van Vodafone zal op 4 februari offline gehaald worden, zo laat de provider weten in een persbericht.

Door 3G uit te schakelen kan Vodafone meer frequenties inzetten om het 4G-netwerk te verbeteren. Vooral de klanten met een telefoon voor 2013 worden getroffen door de aanpassen. Deze toestellen beschikken nog niet over een 4G-antenne. Ook is het mogelijk dat er een simkaart aanwezig is, welke niet is geschikt voor 4G.

De simkaart is bij de provider te vervangen voor een 4G-exemplaar. Maar klanten moeten wel de telefoon vervangen om nog gebruik te kunnen maken van het Internet.

KPN heeft ook plannen om te stoppen met 3G rond 2022.