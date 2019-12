Samsung Galaxy A20e verkrijgbaar bij de Aldi voor 149 euro

Bij de Aldi zijn regelmatig smartphone aanbiedingen te vinden welke voor een mooi bedrag worden aangeboden. Dit keer is de Galaxy A20e in de aanbieding voor een bedrag van 149 euro.

Samsung Galaxy A20e

De Samsung Galaxy A20e verscheen in april en beschikt over een 5,8-inch beeldscherm met een HD+ resolutie. Onder de motorkap van de smartphone is er een octa-core processor, 3GB aan werkgeheugen en 32GB interne opslag te vinden. ook beschikt de smartphone over dual-sim en NFC. Hiermee is de smartphones gezien de prijs behoorlijk compleet.

Bij de Aldi is de smartphone vanaf 21 december te verkrijgen voor 149 euro. Verder is er een simkaart aanwezig van Aldi Talk met een tegoed van 10 euro. In de meeste gevallen zal dit niet gebruikt worden. Hiermee is de smartphone iets goedkoper dan bij de concurrentie, maar het verschil is erg weinig. Wel krijg je met de Galaxy A20e veel smartphone voor weinig.