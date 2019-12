Het vergelijken van internet

We kunnen vandaag de dag niet zonder internet. We willen altijd en overal, met onze laptop, smartphone, tablet en dergelijke geconnecteerd zijn. Het is daarom ook een markt met een aantal bekende internetdiensten. Het kiezen van de juiste internetdienst is echter een lastige opdracht. Het is belangrijk om de verschillende providers, plannen en deals te vergelijken, zodoende je vindt wat bij je past. Onderstaande stappen helpen je bij het internet vergelijken.

Bepaal de snelheid

Belangrijk is dat je hierbij weet wat bandbreedte berekent, zodoende je de juiste serviceniveau kunt selecteren. De brandbreedte, vaak gemeten in mega bits per seconden, kan worden omschreven als de maximale snelheid waarmee je gegevens van het internet naar jouw computer kunt downloaden.

Opties bij jou in de buurt?

Zodra je weet welke internetsnelheid bij jou past, kan je gaan zoeken naar beschikbare internetproviders in jouw regio. Als je gevestigd bent in een stad of de nabije omgeving zal dit proces echter makkelijker zijn dan wanneer je landelijk gelegen bent.

Voor- en nadelen

Internetdiensten van lokale aanbieders zijn meestal het snelste en betrouwbaarste. Daartegenover staat echter dat hieraan een duurder prijskaartje is verbonden. Als beste alternatief kan er gekozen worden voor satellietinternet. De snelheid van dergelijk internet kan echter wat trager zijn. Een laatste optie is internet via glasvezel, zeer snel en betrouwbaar.

Kiezen van een provider en pakket

Een laatste stap is het doorzoeken van de verschillende pakketten en aanbiedingen die gegeven worden. Afhankelijk van je locatie, kunnen opties sterk variëren. Ten eerste kan je naar de bundels kijken die worden aangeboden. Veel providers bieden bundels aan met verschillende combinaties van telefoon-, internet- en televisiediensten. Je moet alleen goed nadenken voordat je jezelf aanmeldt bij dergelijke bundels. Bedrijven proberen namelijk bundels te verkopen aan klanten en ze over te halen om meerdere diensten af te nemen, waardoor je uiteindelijke hogere kosten krijgt.

Stel jezelf (en je omgeving) vragen zoals “Hebben we echt een vaste lijn nodig?” of “Hebben we internet en tv allebei nodig of kunnen we streamen?”. In bepaalde situaties kan het bundelen van diensten zinvol zijn, maar belangrijk is om het totale plaatje inclusies de kosten en de waarden af te wegen.

Ten tweede kun je ook gebruik maken van aanbiedingen zoals ‘1 jaar snel internet tegen maar €30 in plaats van €50. Maar ook met dergelijke deals moet je oppassen en ervoor zorgen dat je de volledige prijs kan betalen aan het einde van de promotieperiode. Verkijk je dus zeker niet op deals die er in eerste instantie zéér aantrekkelijk kunnen uitzien.

Het is een complex proces om internet vergelijken correct uit te voeren en het vraagt bijgevolg ook wel wat werk. Zorg ervoor dat, wanneer je hulp vraagt in een winkel, zelf al wat research hebt gedaan. Zo kom je niet voor moeilijke vragen te staan als ze je bijvoorbeeld pakketten aanbieden met internet en tv terwijl je enkel internet nodig hebt. Proactief handelen of de kat uit de boom kijken, internet vergelijken kan je op beide manieren veel opleveren.