Zuinig met slimme thermostaat

Met de thermostaat regel je gemakkelijk de warmte in je woning. De klassieke thermostaat is elektromagnetisch, maar steeds meer huishoudens stappen over naar een slimme thermostaat. De slimme thermostaat is digitaal en eigenlijk onmisbaar als je energieverspilling wilt voorkomen. En energieverspilling zorgt voor minder CO2-uitstoot, wat beter is voor het milieu. Wat zijn de voordelen van een slimme thermostaat?

Op afstand bedienbaar

Een slimme thermostaat vormt nog steeds het hart van je centrale verwarmingssysteem, maar je hoeft hem niet perse vanuit huis te bedienen. De thermostaat kan door middel van een app op je smartphone worden bediend. Je hoeft dus niet eens thuis te zijn. Ga je vanuit je werk naar huis? Dan kun je op je werk de thermostaat al op de gewenste temperatuur zetten. Als je dan thuiskomt, zal het inmiddels al aangenaam warm zijn. Er zijn zelfs slimme thermostaten die door middel van een sensor herkennen of er iemand in huis is. Als er niemand is, zal automatisch de temperatuur lager worden gezet.

Nauwkeurig overzicht energieverbruik

Als de slimme thermostaat is verbonden met een slimme meter is het mogelijk om op elk moment je energieverbruik in te zien. Zo kun je direct bijsturen als blijkt dat je door bepaalde apparaten toch teveel energie verbruikt. Een zeer groot voordeel is dat je ook gefactureerd wordt op je daadwerkelijke verbruik. Veel mensen denken dat ze goedkope energie afnemen door een laag maandelijks voorschot. Maar als dan de eindafrekening gemaakt wordt, blijkt dat je helemaal niet zulke goedkope energie hebt. Onjuiste voorschotten betaal je niet meer met een slimme meter. Je betaalt nu op basis van je werkelijk verbruik.

Minder last van temperatuurwisselingen

In een klassieke thermostaat geef je de minimale temperatuur op. Telkens als de temperatuur in de woning hieronder komt, zal de cv-ketel zich weer opnieuw inschakelen om de woning op de gewenste temperatuur te houden. Als er gebruik wordt gemaakt van een aan/uit-systeem. Dit is geen efficiënte werkwijze en draagt bij aan energieverspilling. Met een slimme thermostaat in combinatie met een ketel die modulerend werkt, kan de ketel op verschillende standen branden. Hierdoor hoeft de cv-ketel niet telkens weer opnieuw ingeschakeld te worden en je hebt veel minder last van temperatuurwisselingen.

Per kamer stoken

Er zijn nu eenmaal kamers in huis die helemaal niet of veel minder warm gestookt hoeven te worden. Denk daarbij aan het washok, de bijkeuken of de slaapkamer. Met een slimme thermostaat kun je de temperatuur per kamer instellen, zodat de gewenste temperatuur per ruimte wordt aangehouden. Hiermee kun je erg veel energie besparen, want de klassieke thermostaat gaat uit van maar één temperatuur voor de gehele woning.