Rico Verhoeven vs Badr Hari: Op welke zender is de live uitzending?

Het langverwachte gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari staat voor 21 december op de planning. Vorige keer won Rico Verhoeven. Maar Badr Hari is uit op revanche. Al jaren wordt er uitgekeken naar de kickbokswedstrijd. Via welke zender is de wedstrijd in Nederland live te volgen?

Het is voor de tweede keer dat Rico Verhoeven en Badr Hari het gevecht met elkaar zullen aangaan. De vorige knokpartij tussen de twee was op 10 december 2016.

De rematch op 21 december is ook voor de WK-titel voor zwaargewicht. De winnaar mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen.

Glory Collission 2: Unfinished Business

De Glory Collission 2 is live te volgen op Veronica vanaf 20:00 op zaterdag 21 december 2019.

Uitzending Veronica live volgen.

Veronica zal de kickbokswedstrijd volledig gaan uitzenden. Vanaf 20:00 start de uitzending met een drietal partijen plaats voor de eind ronde. Naar verwachting is de topwedstrijd tegen het eind van de avond, zo rond middernacht.

Pay-per-view

Mocht je in het buitenland zitten maar het gevecht toch in hoge kwaliteit willen zien, via een UFC Fight Pass is het mogelijk om de wedstrijd alsnog in hoge kwaliteit te bekijken.