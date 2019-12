Je smartphone personaliseren met een laser graveermachine

De smartphones zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Niet alleen gebruiken wij de smartphones iedere dag, ook worden de telefoons met alle liefde en plezier gepersonaliseerd. Maar waarom beperken we het customizen tot alleen de binnenkant van de smartphone?

Breid personaliseren uit

Het personaliseren van uw smartphone gaat veel verder dan uw schermafbeelding. Leuke en gepersonaliseerde telefoonhoesjes bijvoorbeeld, maar ook gepersonaliseerde stickers behoren allemaal tot de mogelijkheid met de laser graveermachine. Of wat dacht u van een foto, quote of afbeelding op de achterkant van uw smartphone? Dat kan! De mogelijkheden met een lasermachine zijn eindeloos.

Mooi en functioneel

Het personaliseren van uw telefoon is niet alleen leuk en mooi. Wist u bijvoorbeeld dat u door het gebruik van een lasermachine uw elektronische toestellen kunt beschermen tegen diefstal? Laat een unieke code of naam op uw telefoon lasergraveren en bescherm uw telefoon preventief tegen diefstal.

Welke materialen kan ik bewerken?

Een veelgestelde vraag is welke materialen er met de lasermachine kunnen worden bewerkt. Kan ik elektronica überhaupt wel laserbewerken? Elektronische apparatuur wordt doorgaans gemaakt van geanodiseerd aluminium of gecoat kunststof. Twee materialen die zich prima lenen voor laserbewerking. De hoesjes worden doorgaans van hout, kunstof of leer gemaakt en ook dat zijn materialen die zich heel goed lenen voor laserbewerking. Ook andere materialen, zoals keramiek, voedsel, papier, stof en glas kunt u met de lasermachine bewerken. De lasermachine is dus multi-inzetbaar.

De verschillende soorten lasersystemen

Er zijn verschillende soorten lasersytemen te koop en de keuze is dus reuze. De snelste lasersystemen in de markt zijn de Speedy lasersystemen van Trotec Laser. Deze lasersytemen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en uitvoeringen: met een CO2 laserbron, een fiber laserbron of beide laserbronnen. Normaal gesproken dient men bij de aanschaf van een lasermachine altijd een keuze te maken tussen een CO2 lasermachine of een fiber laser. Bij Trotec Laser vindt u beide laserbronnen in één systeem met de flexx technologie: maximale flexibiliteit met twee laserbronnen in één lasersysteem.