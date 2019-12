Amerikaanse marine verbiedt installatie TikTok op werktelefoons

Mariniers in de Verenigde Staten mogen niet langer de TikTok-app installeren op hun diensttelefoons. De app wordt gezien als een dreiging voor de cyberveiligheid.

TikTok op werktelefoons

De marine heeft het personeel eerder deze week via een Facebook-pagina op het verbod op de hoogte gebracht. Het bericht werd ingezien door Reuters. Mariniers die TikTok niet van hun telefoon verwijderen, hebben niet langer toegang tot het intranet van de organisatie.

De exacte risico’s zijn niet duidelijk, wel is het duidelijk dat de app TikTok al langere tijd onder vuur ligt in de Verenigde Staten. De app is afkomstig uit China.

Mariniers mogen over het algemeen wel populaire apps van bedrijven op hun werktelefoons installeren, voor TikTok is er een uitzondering gemaakt. De woordvoerder wil niet precies zeggen welke apps precies zijn toegestaan op de smartphones.

TikTok is een van de populairste apps in 2019 en heeft in een korte tijd een behoorlijk bereik weten te behalen.