KPN krijgt definitief nieuwe concurrent: Freedom Internet

Freedom Internet komt definitief als nieuwe aanbieder van tv en internet via vaste netwerken op de Nederlandse markt beschikbaar. Vooral voor KPN is dit een behoorlijk concurrent.

Freedom Internet

De actiegroep XS4ALL Moet Blijven zet de nieuwe provider Freedom Internet definitief door, aangezien KPN een goedkeuring heeft gekregen om XS4ALL volledig op te doeken. naar verwachting worden de eerste internetaansluitingen van Freedom Internet in maart 2020 gerealiseerd.

De actiegroep XS4all Moet Blijven wachtte op de rechtszaak. Nu de ondernemingsraad de zaak heeft verloren, is volgens de actiegroep de hoof definitief verloren.

Freedom Internet staat op dit moment in de steigers. Op het kantoor in Amstelveen zijn inmiddels enkele medewerkers in dienst. De meesten zijn van XS4All afkomstig. Via een crowdfundingactie haalde de groep eerder 2,5 miljoen euro als startkapitaal op.