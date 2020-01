‘Rode Apple Watch komt mogelijk in 2020’

Nu 2020 officieel is begonnen kunnen we weer volop speculeren over de nieuwe Apple producten voor dit jaar. Zo gaan de geruchten al langer over een aantal producten waaronder de iPhone SE 2. Maar ook de nieuwe iPad Pro kunnen we verwachten. Naast de nieuwe producten gaan er ook geruchten over een speciale Apple Watch editie.

Volgens de Franse website komt Apple binnenkort met een PRODUCT(RED)-versie van de Apple Watch Series 5. Het gaat hier om een rode uitvoering van het aluminium model welke eerder is verschenen vorig jaar.

Het horloge dook tijdelijk op in een Apple-database, gespot door website WatchGeneration.

Onder de (PRODUCT)RED-lijn brengt Apple al jaren rode producten op de markt voor het goede doel. Nieuwe PRODUCT(RED)-producten werden afgelopen jaren vaak rond de lente uitgebracht.