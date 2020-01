Samsung Galaxy S11: Aankondiging mogelijk op 11 februari

Dit jaar komt Samsung uiteraard weer met een nieuwe Galaxy smartphone. Het gaat hierbij om de langverwachte Galaxy S11.

Nieuwe Samsung smartphone

Zet 11 februari maar alvast in je agenda. Op deze datum zal het Samsung Unpacked 2020 evenement plaatsvinden. Tijdens het evenement kunnen we de nieuwe Samsung Galaxy S11 of S20 en Galaxy Fold 2 verwachten.

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) 4 januari 2020

Zo blijkt uit een video welke op Twitter verscheen. XDA Developers publiceerde vervolgens de aankondigingsvideo van Samsung. Het nieuws is dus nog niet bevestigd, maar het is vrijwel zo goed als zeker dat de presentatie op 11 februari zal gaan plaatsvinden.

Samsung Galaxy S11 of S20

De geruchten over de naam gaan volop rond. Er gaan geruchten dat het nieuwe toestel als de nieuwe Galaxy S20 door het leven zal gaan.

De onthulling is nog voor het Mobile World Congress in Barcelona. Zoals altijd is het evenement van Samsung voor het Mobile World Congress. Vooral om te zorgen dat alle aandacht naar de nieuwe smartphone is gericht.