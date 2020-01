Wie is de Mol 2020 app: Download de officiële app voor Android en iOS en maak een poule

Het nieuwe jaar is begonnen, en dus volgt er ook een aflevering en nieuwe editie van Wie is de Mol. Het gaat hierbij om de 20e jubileumeditie van Wie is de Mol.

Vanaf 11 januari is de eerste aflevering om 20:30 te zien bij NPO1. Het nieuwe seizoen zal zich plaatsvinden in China.

Nieuwe app

De vernieuwde app van Wie is de Mol seizoen 20 is vanaf nu te downloaden voor iOS en Android.

Download de app van Wie is de Mol? en maak een poule aan met je vrienden. In de nieuwe app kun je gemakkelijk je vrienden en familie uitnodigen voor een poule door een link te delen via WhatsApp of e-mail.

Alle gebruikers moeten eennieuw account aanmaken na het downloaden van de Wie is de Mol app.

Het is alvast mogelijk om de app te downloaden en een poule aan te maken zodat je 11 januari helemaal klaar zit voor de eerste aflevering.

Download de vernieuwde Wie is de Mol? App nu in de App Store en Play Store