Samsung kondigt nieuwe Galaxy S10 Lite en Note10 Lite aan

Samsung heeft deze week twee nieuwe budget-edities op de markt gebracht van de Galaxy S10 en de Note 10. Het gaat hierbij om de S10 Lite en de Note10 Lite smartphone.

Note 10 en Galaxy S10 Lite

De budgetsmartphones zullen alsnog beschikken over prima specificaties en nieuwe technieken. Zo beschikken de smartphones nog altijd over de camera-technieken en de batterij en display technieken zoals ook bij de duurdere smartphones. De Galaxy Note10 Lite zal 599 euro kosten, de S10 Lite gaat voor 649 euro over de toonbank.

Beide modellen beschikken over een camera met een drietal camerasensoren. De S10 Lite beschikt ook over een groothoek, een ultragroothoekcamera en een macrolens. De Note10 Lite beschikt over drie 12-megapixelsensoren.

Zowel de S10 Lite als de Note10 Lite hebben een AMOLED-scherm van 6.7 inch en zijn hiermee groter dan de Galaxy S10. De ‘Lite’ in de productnaam gaat hiermee vooral om de specificaties.