Slimme rolgordijnen Ikea krijgen nu ook ondersteuning voor HomeKit

De slimme rolgordijnen van Ikea zijn sinds afgelopen zomer te verkrijgen in Nederland, maar krijgen nu pas ondersteuning voor Apple HomeKit.

Slimme rolgordijnen

Door de ondersteuning van Apple HomeKit is het mogelijk om de slimme rolgordijnen toe te voegen aan HomeKit-scenes. Zo kan met één commando een serie handelingen in gang worden gezet, zoals het sluiten van de gordijnen en het activeren van verlichting.

Wel is de IKEA Trådfri-hub vereist voor de HomeKit ondersteuning. Via deze hub is het mogelijk om de producten te integreren met Apple HomeKit. De hub moet door gebruikers van de nieuwste firmware worden voorzien, versie 1.10.28. Na de update is de mogelijkheid aanwezig om de slimme rolgordijnen te gebruiken in de HomeKit scenes.