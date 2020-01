LG’s oprolbare oled-tv heeft adviesprijs van 60.000 dollar

De oprolbare televisie van LG zal later dit jaar verschijnen. Het apparaat gat zo’n 60.000 dollar kosten, omgerekend ongeveer 54.000 euro.

Oprolbare OLED-tv van LG

Zo heeft de marketingbaas van LG tegenover CNET laten weten. LG heeft tijdens de CES in Las Vegas de nieuwe televisie getoond. De televisie zal in het tweede of derde kwartaal in Amerikaanse winkels liggen. Een Nederlandse verkoopdatum is nog niet beschikbaar.

Wanneer de TV is uitgeschakeld staat er alleen een rechthoekig kastje in je kamer. Met een druk op de knop schuift het 65 inch paneel omhoog.

Het oprolbare scherm wordt een van de duurdere televisies van LG. De LG C9 heeft een adviesprijs van 2.000 euro en bevat ook een oled-scherm van 65-inch.