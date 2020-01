Huawei heeft het moeilijk. Het Chinese bedrijf wordt door de Amerikanen beschuldigd van spionage en mag haar producten daar niet meer verkopen. Dat leverde ook een breuk in de samenwerking met Google op, met alle gevolgen van dien. Google gaat immers over de bij Android-gebruikers welbekende Play Store waar men apps downloadt. Dat laat Huawei twee opties: of open source Android gebruiken zonder Google Apps en dus ook zonder Play Store, of met een eigen besturingssysteem komen. Over dat laatste denkt men bij Huawei serieus na. Dit systeem zou Harmony OS gaan heten.

Ondertussen gaat het bedrijf in 2020 door met het op de markt brengen van nieuwe telefoons. Welke Huawei telefoons mogen we in 2020 verwachten, en welke keuze heeft men gemaakt wat betreft het besturingssysteem?

Huawei P Smart 2020

De P smart-serie van Huawei biedt interessante smartphones voor een prijs waar je niet meteen van schrikt. Vorig jaar kregen we de zeker niet onverdienstelijke Huawei P Smart 2019; dit jaar verwachten we het 2020 model.

De exacte specificaties van het toestel kennen we enkel van horen zeggen, maar vaak kloppen zulke geruchten wel. Ditmaal zeggen de geruchten dat de Huawei P Smart 2020 een 6,3 inch OLED-beeldscherm krijgt met een Full-HD+ resolutie. Bovenaan het scherm zal een notch waarin een 16 megapixel front camera in geplaatst is. De camera aan de achterkant bestaat uit drie onderdelen: een hoofdsensor van 48 megapixel, een dieptesensor van 2 megapixel en een 8 megapixel lens die mogelijk een groothoeklens is. Binnenin zit een 2.2 Ghz octa-core processor met 4, 6 of 8 gigabyte aan werkgeheugen en een 3900 mAh accu.

Waarschijnlijk komt de P Smart 2020 in een uitvoering met 64 GB opslagruimte, een versie met 128 GB opslagruimte. Het toestel zou draaien op het besturingssysteem Android 9 Pie, maar naar alle waarschijnlijkheid zonder Google Play Services. Wanneer de Huawei P Smart 2020 gepresenteerd gaat worden, is nog niet duidelijk. Kun je daar niet op wachten, dan kun je online de huidige en ook verdienstelijke Huawei telefoons vergelijken.

Huawei P40 en P40 Pro

De P30 en de P30 Pro waren al uitstekende toestellen, en naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in 2020 rekenen op hun opvolgers: de P40 en de P40 Pro. Die laatste zou naar verluid maar liefst vijf camera’s hebben, die in samenwerking met Leica ontwikkeld zijn. De beeld/scherm ratio gaat hoog zijn bij de P40 en de P40 Pro. Vermoedelijk zit er een in-screen camera-sensor voor de front camera in wat een OLED-Matrix scherm zou moeten zijn. De vingerafdruksensor zou zich ook in het scherm bevinden. Daarnaast draaien de toestellen naar verluid op een Kirin 990 processor en zou de batterij tenminste 4000 mAh zijn.

Het lijkt erop dat ook deze toestellen nog niet gaan draaien op Harmony OS, maar op Android 10. Ook hier gaat het dan om de open source variant zonder Google Play Services.

De presentatie van het toestel wordt door Huawei georganiseerd in Parijs, wat een indicatie is voor het vertrouwen bij het Chinese bedrijf om het toestel toch op de Europese markt te brengen, ondanks de beperkingen die de Amerikaanse sancties veroorzaakt hebben. Beide toestellen worden nog in de eerste helft van dit jaar verwacht.

Er gaat ook nog een gerucht dat er een derde ‘light-versie’ van deze toestellen zou verschijnen, maar dat dit enkel een upgrade is van een toestel dat men eerder lanceerde als de Huawei Nova 6 SE.