Samsung komt met nieuwe Galaxy XCover Pro smartphone

Samsung komt met een nieuwe stevige smartphone welke specifiek voor de avontuurlijke gebruikers zijn bedoeld, de smartphone beschikt over een verwisselbare batterij en heeft verder midrange specificaties.

Samsung Galaxy XCover Pro

De Samsung Galaxy XCover Pro is met zijn Exynos 9611-chip gericht op de midrange markt. Dankzij de stevige behuizing van het toestel is de XCover Pro bestand tegen een stootje. Ook opvallend is de verwisselbare batterij, deze functie is tegenwoordig behoorlijk uniek op de telefoonmarkt.

Samsung heeft de smartphone uitgerust met een 4050mAh accu. Ondanks de wisselbare accu heeft de smartphone een IP69-certificering voor stof en waterdichtheid.

De Galaxy XCover Pro heeft verder een 1080p-scherm, 4 GB werkgeheugen en 64 GB aan interne opslag.

Beschikbaarheid

Voorlopig zal de smartphone alleen verkocht worden in Finland voor 499 euro. Of en wanneer de smartphone naar Nederland komt is vooralsnog onbekend.