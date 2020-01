Het vergeten apparaat: PlayStation 1

In deze nieuwe reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de originele PlayStation. De PlayStation 1 was het begin van een enorm succes voor Sony.

Het vergeten apparaat; De PlayStation 1

De PlayStation 1 is de eerste spelcomputer van Sony en verscheen in 1995 op de Europese markt. In Japan verscheen de console op 3 december 1994.

Negen jaar en zes maanden na de introductie was de PlayStation de eerste spelcomputer welke 100 miljoen keer werd verkocht. Het is hiermee het begin van de PlayStation reeks. Inmiddels zijn we bij de PlayStation 4 aangekomen en mogen we PlayStation 5 bijna verwachten.

Ontstaan van de PlayStation 1

De PlayStation 1 ontstond door het mislukken van een samenwerking met Nintendo. Nintendo stopte de samenwerking van Sony voor het ontwikkelen van een cd-eenheid voor de SNES.

De voornaamste concurrentie van de PlayStation waren rond die tijd de Nintendo 64 en de Sega Saturn. De PlayStation behaalde een flink aandeel van 70,3 procent.

In het jaar 2000 verscheen de kleinere goedkopere versie, met de naam PSone. Deze had exact dezelfde hardware maar was kleiner en goedkoper. Op 24 maart 2006 stopte Sony met de productie van de eerste PlayStation. De PlayStation 2 verscheen op 4 maart 2000 in Japan. In Europese verscheen de console op 24 november 2000. In 2018 verscheen de moderne versie van de originele PlayStation in de vorm van de PlayStation Classic.

Technische specificaties

Onder de motorkap van de PlayStation 1 was er een 32 BIT R3000 RISC processor te vinden met een klokfrequentie van 33,8 Mhz. Het werkgeheugen was 2MB en videogeheugen 1MB. De beeldresolutie was 256×224 pixels tot 640×480 pixels.

