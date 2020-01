Het vergeten apparaat: Google Nexus One, de eerste Google smartphone

De Google Nexus One blijft een van de meest unieke smartphones en is de eerste smartphone van Google welke werd gemaakt door HTC. In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Google Nexus One.

Google Nexus One

De Google Nexus One is een smartphone welke in de begintijden van Android verscheen. In januari 2010 werd de smartphone aangekondigd en vervolgens uitgebracht. Voor 2010 was de hardware bijzonder krachtig, al viel de verkoop behoorlijk tegen.

In 2010 was de Google Nexus One eigenlijk de enige smartphone welke goed de concurrentie aankon met de originele iPhone.

Onder de motorkap van de smartphone was er een Snapdragon S1 chipset te vinden met 512MB aan werkgeheugen. Met slechts 512MB aan opslaggeheugen was het zeker niet veel, maar voor die tijd was het behoorlijk veel.

Het scherm was uitgerust met de AMOLED techniek en was 3,7-inch groot met een resolutie van 800 bij 480 pixels.

Verder was er een 5-megapixel-camera met autofocus en flitser en een 1400 mAh-batterij aanwezig.

Android 2.1

Bij de release draaide de smartphone op Android 2.1. Via een update was het mogelijk om te upgraden naar versie 2.2.

Problemen met 3G

Bij de release waren er behoorlijk wat klachten vanuit de consument, vooral met betrekking tot de 3G-verbinding van de smartphone.

