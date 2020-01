Mobiele beamers; een blijvende oplossing?

Ben je veel onderweg en heb je vaak afspraken op locatie? Werkt het voor jou prettig als je je voorstel of presentatie kan presenteren op een scherm? Geef je vaak presentaties aan klassen, studiegroepen, of organiseer je bijscholingen op locatie? Dan ben je vast bekend met een mobiele beamer. Mocht je nog niet van het bestaan van een mobiele beamer afweten, dan leggen we de voordelen hier eerst kort uit.

Wat is een mobiele beamer?

Een mobiele beamer is een kleine beamer die licht van gewicht is en dus makkelijk mee te nemen is. Over het algemeen wegen deze mini beamers minder dan drie kilo. Het grootste verschil met een “normale” beamer (naast het gewicht en de afmeting) is dat deze beamers een minder grote lens hebben. Dit hoeft absoluut niet af te doen aan de kwaliteit. Daarnaast is er ook onderscheid te maken tussen LED-beamers en de beamers met een traditionele lamp. Een mobiele beamer is eenvoudig mee te nemen in een (bijbehorende) tas en vooral makkelijk te installeren op locatie. Met zo’n kleine beamer bij je ben je altijd voorbereid!

Concurrentie van andere devices

Een kleine beamer is natuurlijk niet het enige apparaat wat je eenvoudig kunt gebruiken om te presenteren. Andere oplossingen zijn de Google Chromecast, de Apple Airplay en zoals vanouds, een HMDI kabel die je in het scherm plugt zodat je kan projecteren wat je op je eigen scherm hebt. Voor al deze devices geldt wel: er moeten nog andere apparaten voor worden aangesloten zoals een TV scherm. Het grootste verschil met de concurrentie is dus de onafhankelijkheid van de beamer. In de meeste gevallen kan je hier ook gewoon mee op een (witte) muur projecteren.

Waarom een mobiele beamer?

De mobiele beamer is het device dat jou helemaal onafhankelijk maakt van de omstandigheden op het kantoor van iemand anders, of in een presentatiezaaltje. Vooral in combinatie met een mobiel projectiescherm, wat je eenvoudig oprolt of opvouwt (verschillende varianten mogelijk), heb jij altijd je volledig eigen presentatieset bij je. Op die manier ben je niet afhankelijk van een Chromecast, Apple TV, zoekgeraakte HDMI kabel of TV scherm dat al in beslag is genomen door andere collega’s op de werkvloer.