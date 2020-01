MediaMarkt BTW weg ermee-actie: Alleen nog morgen 26 januari

De MediaMarkt BTW weg ermee-actie is weer bijna afgelopen. Alleen nog morgen 26 januari is de actie in Nederland. Via de webshop is het nu nog mogelijk om enkele producten voor een interessante prijs te bestellen. Tussen het assortiment zijn er verschillende aanbiedingen te vinden welke interessant zijn.

Actie tot 26 januari

Tot en met zondag 26 januari 23:59 loopt de actie in Nederland. De actie is zowel online als in de winkels actief.

De BTW betaal je zelf niet, maar MediaMarkt. Uiteindelijk is de korting goed voor 17,36 procent.

Rekenvoorbeeld:

Een led-tv kost € 1.210 (inclusief BTW).

Om te berekenen hoeveel de led-tv zonder BTW kost, houd je de volgende som aan: € 1.210 x (100/121)= € 1.000 (exclusief BTW).

Aan de kassa ontvang je dus € 210 voordeel (=17,36% effectieve korting).

Net als voorgaande jaren zijn er verschillende categorieën uitgesloten, het gaat hierbij om een aantal categorieën. Op games, films & muziek, console hardware, computersoftware, speelgoed, boeken & spellen, verschillende Apple-producten, prepaidkaarten en abonnementen, Power Service en verzekeringen, cadeaukaarten en tegoedkaarten, accessoires is er geen korting.