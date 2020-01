Disney+ vanaf 24 maart in groot deel van Europa beschikbaar

Disney+ is al enige tijd te verkrijgen in Nederland, maar in de rest van Europa is de dienst nog niet te gebruiken. Vanaf 24 maart gaat de dienst live in onder meer Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Dat heeft Disney deze week laten weten.

Disney+ in Europa

De resterende Europese landen moeten nog even geduld hebben. De dienst komt in landen als België en Portugal pas in de zomer beschikbaar.

In alle Europese landen is de abonnementsprijs gelijk als in Nederland, namelijk €6,99 per maand of €69,99 per jaar.

In November verscheen de dienst in Nederland, De Verenigde Staten en Canada. Op de videodienst is materiaal van onder meer Pixar, Disney, Marvel en Star Wars te bekijken. De uitrol naar nieuwe landen zal in delen plaatsvinden.