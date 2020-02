GoPro Hero 8 en GoPro Max: De nieuwste GoPro’s

GoPro heeft verschillende actiecamera’s in het assortiment welke zijn gericht op verschillende doelgroepen. De nieuwe varianten zijn de GoPro Max en de Gopro Hero 8 Black actioncam.

De concurrentie in de markt rondom de actiecamera’s is behoorlijk. Zo bracht DJI eerder al de concurrerende Osmo Action op de markt. Deze actioncam is vooral gericht op vloggers, dankzij de toevoeging van een LCD-scherm aan de voorzijde.

De nieuwe GoPro Hero 8 is het antwoord op de DJI Osmo Action. In vergelijking met de voorgangers is er een verbeterde stabilisatie. Een GoPro kopen is tegenwoordig niet eenvoudig met het grote aanbod.Maar welke keus is er?

Hero 8

GoPro heeft de Hero 8 voorzien van een verbeterde resolutie van 1080p bij 240 frames per seconde voor de slow-motion tot een 4K resolutie bij 60 frames per seconde. Voortaan worden ook alle RAW-bestanden ondersteund in de fotomodi.

GoPro Mount

Het is ook voor het eerst dat je de Hero zonder externe framebehuizing kan bevestigen op GoPro-mounts. De bevestiging is onderdeel van de Hero 8 en zijn verwerkt in de behuizing.

Narrow

GoPro heeft al jaren de bekende linear, wide en superview mogelijkheden. De Hero 8 heeft nu ook Narrow. Deze lens is het minst vertekent en ideaal voor vloggers. Het beeld hierbij is redelijk normaal zonder superview of wide view.

GoPro MAX

De GoPro Max is een vernieuwde camera welke is voorzien van innovatie. De MAX beschikt over een dual-lens 360-gradencamera.

Aan boord zijn 2 camerasensoren en 2 lenzen, waarmee je je wereld in schitterende video’s van 360 graden rondom vastlegt. Dankzij 6 ingebouwde microfoons is er ook een surround sound mogelijkheid.

Dankzij de dubbele lenzen is het mogelijk om eenvoudig beeldmateriaal te maken zoals panoramafoto’s of video’s. In de HERO-modus kies je uit 4 digitale lenzen. Je hebt de keuze uit Smal, Lineair, Breed en Max Superview, met de Max Superview heb je de grootste beeldhoek van GoPro tot nu toe.

Uiteraard is GoPro niet de enige op de markt, en is er volop concurrentie. Vooral in de actiecamera hoek is er volop concurrentie. Voor de 360-gradencamera’s is er ook steeds meer concurrentie op de markt.