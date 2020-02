Werkt de zoekfunctie in Windows 10 niet meer?

De zoekfunctie Windows Search is sinds vanmiddag defect. Programma’s zoeken is hierdoor niet meer mogelijk.

Zoekfunctie Windows 10

Windows gebruikers ondervinden sinds vandaag problemen met de zoekfunctie van Microsoft Windows Search. Dat is de zoekbalk links onderaan in de werkbalk. Normaal gezien gebruik je de zoekbalk om snel applicaties te openen, maar vanwege de bug is het niet meer mogelijk en is er een zwart scherm aanwezig. Het is ook niet mogelijk om een zoekopdracht te geven.

Gebruikers uit meerdere landen kampen met problemen. Hierdoor is het aannemelijk dat het gaat om een wereldwijd probleem op een grotere schaal.

Volgens Windows Central zouden de problemen veroorzaakt worden door Bing. Bij het uitschakelen van de internetcomponenten van de zoekfunctionaliteit werkt de zoekfunctie weer naar behoren. Hiermee is het aannemelijk dat het gaat om een issue in de internetsearch op basis van Bing.

De exacte oorzaak is nog niet vrijgegeven door Microsoft.