Nieuwe technologische plannen voor Bitcoin

Bitcoin ontwikkelaar Pieter Wuille heeft op 22 januari op GitHub een belangrijk voorstel ingediend met een aantal wijzigingen in de Bitcoin Core code (BIP 340-342).

Het gaat om de implementatie van de veelbesproken Taproot en Schnorr Signatures upgrades. De implementatie van deze upgrades zal het Bitcoin netwerk veel goed doen. De Schnorr Signatures is een nieuwe methodiek waarop de afwikkeling van digitale handtekeningen wordt geoptimaliseerd en gebundeld waardoor het o.a. minder tijd zal kosten om ze te verifiëren en ze minder ruimte in beslag nemen. Taproot zal het mogelijk maken om Bitcoin meer privacy te bieden bij het hanteren van Bitcoin smart contracts en multi-signature transacties. Deze type transacties zullen voor de buitenwereld niet te onderscheiden zijn van reguliere Bitcoin transacties.

Het voorstel en de code is nu officieel ingediend waardoor de Bitcoin gemeenschap de code kan beoordelen en goedkeuren. Het is niet duidelijk hoe lang dit zal duren aangezien er geen centrale ontwikkelaar of autoriteit is die beslist welke veranderingen precies worden ingevoerd. Over het algemene is er een grote steun voor deze verbeteringen, als de overgrote meerderheid het voorstel ondersteunt zal de code worden opgenomen in de volgende iteratie van de Bitcoin Core software. Dit kan nog een aantal maanden duren.

Uiteindelijk zal de Taproot/Schnorr implementatie via een zogenaamde soft-fork worden toegevoegd waarbij het geheel optioneel is voor de Bitcoin gemeenschap om gebruik te maken van deze nieuwe Bitcoin technologie. Aangezien er zo veel voordelen zijn verbonden aan het gebruik van deze nieuwe tech snufjes, is het de verwachting dat de technologie veelvuldig in gebruik zal worden genomen door de Bitcoin gemeenschap.

