Donkere WhatsApp modus voor de iPhone komt eraan

We hebben er even op moeten wachten, maar ook WhatsApp krijgt een dark mode op iPhone. Sinds iOS 13 is er een donkere modus. Al heeft WhatsApp de app hierop vooralsnog niet aangepast. Maar binnenkort komt daar verandering in.

Donkere modus

WhatsApp is de meest gedownloade app in de App Store, maar is ook één van de weinige apps welke nog niet beschikt over een donkere modus. Sinds iOS 13 is er een functie aanwezig waarmee de interface automatisch kan schakelen naar de donkere modus.

Instagram is in oktober voorzien van de nieuwe modus. De nieuwe testversie van WhatsApp is inmiddels al voorzien van de donkere modus. Testers kunnen hiermee al aan de slag met de donkere modus.

Een exacte release is vooralsnog onduidelijk, maar aangezien de functionaliteit momenteel in de test fase zit, zal het niet al te lang meer duren.