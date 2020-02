Via deze apps volg je Storm Ciara live en het KNMI weerbericht

Zondag is het code oranje in heel Nederland vanwege de aankomende storm Ciara. De waarschuwing is afgegeven van de verwachte zeer zware windstoten. Maar hoe kan je de storm Ciara en het KNMI weerbericht nu goed volgen?

Via diverse apps is het mogelijk om de storm te volgen in Nederland. Code oranje is vooral voor het tweede deel van zondagmiddag vanwege de zeer zware windstoten.

Buienradar

Volgens Buienradar zal er veel regen vallen en passeert er een felle buienlijn met kans op onweer. Via de app van Buienradar kan je de buien perfect volgen. Voor zowel iOS als Android is de app te downloaden. De app van Buienradar is een van de populairste apps in Nederland als het gaat om weer.

Buienalarm

Wil je een melding ontvangen als er ene regenbui op komst is. Met de app Buienalarm is dit mogelijk. Als een regenbui nadert krijg je een pushmelding. Buienalarm is gratis te downloaden voor zowel iOS als Android.

WeatherPro

De app van WeatherPro is behoorlijk uitgebreid. De app is van MeteoGroup. Je ontvangt de temperatuur en neerslag, maar ook gevoelstemperatuur, zonuren, UV-index en nog veel meer. Met de app is het mogelijk om de verwachting te bekijken en de handige weerkaart.

WeatherPro app gratis te downloaden voor iOS en Android.

KNMI app

Nieuws over de storm en de code oranje kan je volgen via de website van het KNMI. Sinds 2017 heeft het KNMI een app. Vanuit de appstore is de app van het KNMI te downloaden. In de app is een uitgebreide beschrijving te vinden. van de waarschuwingen welke zijn vrijgegeven. Uiteraard kan je op je smartphone ook de website van het KNMI openen om de meldingen te bekijken.