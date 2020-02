Samsung Galaxy S20 eindelijk officieel

Samsung heeft de Galaxy S20-smartphones aangekondigd. De telefoons hebben flinke verbeteringen ten opzichten van het voorgaande model. Het gaat hierbij om verbetering rondom de connectie en de scherm kwaliteit.

Samsung heeft vandaag de nieuwe S20-serie aangekondigd. Het gaat hierbij om drie exemplaren, waaronder de S20, S20+ en S20 Ultra.

De drie telefoons hebben een scherm met ververssnelheid van 120 Hz. Hiermee zal het scrollen en swipen soepeler gaan. Ook is de verbetering te zien bij de games. Alle toestellen beschikken over schermen met een 1440p-resolutie.

Geen gebogen schermranden

Samsung heeft geen gebogen scherm randen toegepast. De reguliere S20 heeft een 6,2 inch amoled-scherm. De S20+ beschikt over een 6,7-inch scherm en de S20 Ultra over een 6,9-inch scherm. Hiermee is de S20 Ultra de grootste variant in het aanbod van de S20-serie.

De S20-toestellen draaien op de Samsung Exynos 990-chip. De Galaxy S20 heeft verder een accu van 4000mAh, de S20+ heeft 4500mAh en de S20 Ultra 5000mAh.

In de Galaxy S20 en S20+ bestaat de primaire camera uit een 12-megapixelsensor van het 1/1,8″-formaat. Waarbij er verder een telecamera is te vinden met een 64-megapixel sensor. De S20+ en S20 Ultra beschikken over een DepthVision-lens. De DepthVision-lens is gericht op meer realistische scherptediepte.

Naast de 4G-versie komt er ook een 5G-uitvoering op de markt. De S20+ is er alleen in een 5G uitvoering. Ook de S20 Ultra beschikt over 5G.

Adviesprijs

De smartphones zijn verkrijgbaar met de volgende verkoopadviesprijzen:

• Galaxy S20: 128GB LTE voor €899 en 128GB 5G voor €999

• Galaxy S20+: 128GB 5G voor €1099

• Galaxy S20 Ultra: 128GB voor €1349 en 512GB voor €1549

• Galaxy Buds+: €169

Vanaf dinsdag is het mogelijk om de smartphone te bestellen in Nederland. Vanaf 13 maart zal het toestel geleverd worden. Tijdens de pre-order krijg je de Galaxy Buds+ cadeau.