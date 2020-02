Xiaomi komt met nieuwe Mi 10 en Mi 10 Pro smartphones

Xiaomi heeft een aantal nieuwe smartphones op de markt gebracht. Het gaat hierbij om de Mi 10 en Mi 10 Pro. De smartphones beschikken over een flinke 108-megapixelcamera en een scherm van 90Hz.

Mi 10 en Mi 10 Pro smartphones

Beide smartphones beschikken over een 6,67-inch oled-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Door de snellere snelheid presenteert het scherm soepeler. Onder de motorkap van de smartphones is er een Qualcomm Snapdragon 865-chip te vinden.

Na de onthulling van de Galaxy S20, beschikt over de Mi 10 en Mi 10 Pro over het snellere LPDDR5-werkgeheugen. De smartphones hebben afhankelijk van de uitvoering de beschikking over 8 of 12GB aan intern werkgeheugen.

De Mi 10 smartphones beschikken over een hoofdcamera met een sensor van 108 megapixel. De ultragroothoeklens van de Mi 10 is met 13 megapixel iets minder dan de 20 megapixel van de pro variant. De Mi 10 Pro heeft ook nog een 12 megapixel portretcamera en een 8 megapixel telelens.

Beide toestellen zijn onthuld voor de Chinese markt. De Mi 10 is te verkrijgen voor 4000 yuan, omgerekend ongeveer 52 euro. De Mi 10 Pro start bij 5000 yuan en is omgerekend ongeveer 660 euro. Wanneer de smartphones naar Europa komen is vooralsnog onduidelijk.