Flitsmeister en Waze verboden in Duitsland

Ga je komend weekend naar je skibestemming over de Duitse snelweg? Dan moet je even goed de snelheid checken. De bekende flitsapps Flitsmeister en Waze zijn voortaan verboden.

Systemen welke waren ingebouwd in een auto waren eerder al verboden, maar nu is er ook een duidelijke regelgeving toegepast voor het gebruik van apps.

Boete

De installatie is niet verboden, alleen mag de bestuurder de app niet meer gebruiken in de auto. Het is nog onduidelijk hoe de Duitse politie dit zal controleren. De hoogte van de boete is 75 euro.

Flitsmeister is vooral populair in Nederland en België. Via de app ontvangt de gebruiker waarschuwingen van onder andere flitspalen en mobiele flitsers.

Afbeelding: Flitsmeister